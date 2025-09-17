Luciana Geuna compartió una foto internada y habló de su salud: “Estoy saliendo de un susto grande”

La periodista compartió cómo está llevando su recuperación.

Hoy 19:26

Luciana Geuna sorprendió a sus 181 mil seguidores al subir a su cuenta de Instagram una foto internada junto a un profundo mensaje de reflexión.

Aunque no detalló qué fue lo que le pasó, la conductora de ¿Y mañana qué? (TN) dijo: "Estoy saliendo de un susto grande. De esos que te hacen acordar lo intempestiva que puede ser la vida. Lo que todo cambia en un segundo“.

La periodista estuvo hospitalizada en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento y le agradeció al equipo de médicos que la trataron. “Una burbuja impecable de profesionales donde me sentí tan cuidada y respetada”, aseguró.

“Hay tanto lindo para decir de todos. Tengo el corazón lleno de mi familia y su presencia (a pesar de que a muchos los tengo lejos y lo difícil que es eso es para ellos y para mí ), de mi hermano y la Chandru, de mis amigas y amigos que son familia, de Vito y Chachi que aún asustados y con tanta incerteza, creyeron en lo que le íbamos contando y nos reímos y todo. Y sobre todo tengo el corazón lleno de mi amor, Martín, que me sostuvo de un modo que no me voy a olvidar en la vida”, escribió, a modo de agradecimiento para sus compañeros de TN, de Olga, sus familiares y su esposo Martín Guglielmone.

Por último, cerró con una reflexión: “Ahora es todo poco a poco y para adelante. ‘El cuerpo tiene sus razones’ , de Therese Bertherat es uno de mis libros favoritos. En eso estoy”.

En el emotivo posteo que hizo se la puede ver en la cama del hospital, acostada junto a su hija Jacinta, quien además le regaló un cuaderno que en su interior contenía un mensaje de “10 cosas para hacer” mientras estaba en el hospital.