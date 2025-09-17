El desesperado pedido de Camilota ante la posible operación de Thiago Medina: “Es lo único que podemos hacer”

El exparticipante de “Gran Hermano” continúa luchando por su vida en un hospital de Moreno, donde ingresó el viernes tras haber sufrido un choque con su moto.

Hoy 19:30

Camila Deniz hizo un desesperado pedido en redes sociales, luego de que se conociera la noticia de la inminente operación de Thiago Medina. De acuerdo al parte médico, el exparticipante de Gran Hermano (Telefe) volvió a tener fiebre y analizan operarlo otra vez.

“Hoy 21 horas nos unimos todos con Thiago Agustín Medina”, escribió en una historia de Instagram junto a una foto del joven.

Acto seguido, abrió la convocatoria: “Los invitamos a que todos prendan una velita y pidan por él, para que salga de esta pesadilla que le tocó vivir”. “Tiene toda una familia, amigos y sobre todo dos hermosas bebas que lo esperan”, destacó su hermana mayor.

A modo de cierre, pidió que compartan su historia. “Es lo único que podemos hacer por él desde nuestro lado”, concluyó.

Este miércoles a las 13 se conoció un nuevo parte médico de Thiago Medina, que continúa en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno tras haber sufrido un brutal accidente en moto el viernes por la noche.

“El paciente Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la unidad de Terapia Intensiva”, dice el comunicado oficial que emitieron desde la clínica dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.