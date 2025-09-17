Añatuya: continuará detenido sujeto acusado por el abuso de una menor

La Justicia le dictó la prisión preventiva por un 1 año. Esta acusado de abusar de una niña de 13 años.

Hoy 19:49

El hecho habría sucedido en el barrio Rosso de Añatuya el mes pasado. El acusado estuvo prófugo y se entregó en la policía.

En la jornada de este miércoles la jueza de Control y Garantías Ana María González Ruiz le dictó la prisión preventiva por el plazo de un año para un hombre acusado de haber abusado sexualmente de una adolescente en un episodio que generó alarma y repudio en la comunidad de Añatuya.

La medida fue solicitada por la fiscal Alejandra Sobrero, a cargo de la investigación, durante una audiencia realizada en los tribunales de Añatuya. La representante del Ministerio Público Fiscal argumentó que, "por la gravedad del hecho y el riesgo de entorpecimiento de la causa, era necesario que el imputado continuara privado de su libertad mientras se avanza en la recolección de pruebas y testimonios".

De acuerdo con los primeros datos que obran en el expediente, el episodio se produjo en los primeros días de agosto cuando la menor- 13 años -fue sorprendida por el acusado en circunstancias que aún se investigan, y luego la habría abusado sexualmente.

La fiscal Sobrero detalló que, en paralelo a la medida cautelar, se llevan adelante pericias médicas y psicológicas, así como declaraciones testimoniales que permitan esclarecer el contexto de la agresión.

Por su parte, la jueza González Ruiz consideró que existen elementos suficientes para presumir la autoría del imputado y la posible existencia de riesgos procesales, por lo que resolvió dictar la prisión preventiva por el término de doce meses.