Silva Neder: "En el congreso y en las calles, el pueblo se expresó en defensa de la Patria"

El vicegobernador también se refirió a la marcha federal que se llevó a cabo este miércoles.
El vicegobernador de la provincia, Dr. Carlos Silva Neder, se refirió en sus redes sociales al contundente rechazo en la Cámara de Diputados de la Nación al veto a la declaración de emergencia en pediatría y al financiamiento universitario.
En tal sentido, expresó: "En un día histórico, el pueblo argentino se expresó hoy en las calles y en el Congreso Nacional en defensa de la educación y salud públicas".
Remarcó: "Con el contundente rechazo en el Congreso Nacional al veto a la declaración de emergencia en pediatría y al financiamiento universitario, el pueblo argentino salió en defensa de la Patria, poniendo un freno a la indiferencia, a la destrucción del Estado y al ajuste salvaje, en clara defensa de un Estado presente, solidario y siempre al lado de los que menos pueden y más necesitan".