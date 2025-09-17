Silva Neder: "En el congreso y en las calles, el pueblo se expresó en defensa de la Patria"

El vicegobernador también se refirió a la marcha federal que se llevó a cabo este miércoles.

Hoy 20:15

El vicegobernador de la provincia, Dr. Carlos Silva Neder, se refirió en sus redes sociales al contundente rechazo en la Cámara de Diputados de la Nación al veto a la declaración de emergencia en pediatría y al financiamiento universitario.

En tal sentido, expresó: "En un día histórico, el pueblo argentino se expresó hoy en las calles y en el Congreso Nacional en defensa de la educación y salud públicas".

Remarcó: "Con el contundente rechazo en el Congreso Nacional al veto a la declaración de emergencia en pediatría y al financiamiento universitario, el pueblo argentino salió en defensa de la Patria, poniendo un freno a la indiferencia, a la destrucción del Estado y al ajuste salvaje, en clara defensa de un Estado presente, solidario y siempre al lado de los que menos pueden y más necesitan".