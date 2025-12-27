“Blindamos los ahorros de los argentinos para siempre”: Javier Milei celebró la sanción del Presupuesto 2026

Tras la votación en el Senado, el Presidente destacó el equilibrio fiscal alcanzado y calificó de “revolucionaria” la nueva normativa, al afirmar que inicia una nueva etapa económica y política en la Argentina.

Hoy 00:22

La aprobación en el Senado argentino de la Ley de Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal representa una transformación en la política económica. Por eso, una vez finalizada la sesión se emitió un comunicado de la Oficina del Presidente y a su vez, Javier Milei publicó un mensaje celebrando ambas leyes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Al subrayar el carácter inédito de la votación, Javier Milei destacó que “no hay registro de la aprobación de un presupuesto con equilibrio fiscal de un espacio no peronista con estos números”, y señaló que “lo único comparable fue el presupuesto 2017, pero lamentablemente tenía déficit fiscal”.

Entre los hitos legislativos resaltados, sobresalió la sanción de la Ley de Inocencia Fiscal, calificada por el jefe de Estado como “revolucionaria”. Bajo esta norma, el mandatario afirmó: “Estamos blindando los ahorros de los argentinos para siempre. Ningún gobierno que venga después de nosotros va a poder robarles los ahorros a los argentinos de bien”.

También justificó la necesidad de esta ley al señalar: “Viene a reparar la estafa que el Estado le hizo a los argentinos durante cuarenta años, devolviéndoles la libertad de utilizar sus ahorros, y blindándolos para que ningún político del futuro se los pueda quitar”.

El presidente puso el foco en los umbrales de control fiscal, remarcando que hasta el momento, “en Argentina podían investigarte como evasor simple por diferencias de un millón y medio de pesos”, y anunció las nuevas escalas: “El umbral de evasión simple se eleva a cien millones de pesos, y el de evasión agravada a mil millones de pesos”.

Las modificaciones incluyeron la reducción del plazo de prescripción para la determinación tributaria de ARCA de cinco a tres años. Según describió el mandatario, “quien incumpla y sea notificado, podrá resolverlo simplemente pagando lo que debe, dando a los ciudadanos todas las instancias necesarias para normalizar su situación fiscal sin tener un problema penal”.

En relación con el Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, el jefe de Estado indicó que “se blinda para siempre a los ciudadanos argentinos que adhieran” a ese sistema, explicando que les “permite normalizar su situación patrimonial pagando Ganancias solo por su facturación e independientemente de su variación patrimonial”. Concretó además: “al adherir, ARCA calcula el monto a pagar de impuesto a las ganancias solo por lo facturado durante ese ejercicio fiscal, sin importar cuánto haya aumentado el patrimonio y/o el consumo personal durante ese período”.

El mandatario, en su mensaje final, instó a la ciudadanía: “Quiero invitar a todos los argentinos que durante años huyeron de la inflación, del cepo o de todas las barbaridades que hizo la dirigencia política, a que adhieran al nuevo régimen simplificado de ganancias y puedan disponer de sus ahorros de manera segura PARA SIEMPRE”. Para la autoridad nacional, el ciclo político y económico argentino ingresa en una nueva etapa. “En este 2025 quebramos la inercia de la decadencia argentina. En el 2026 inicia la reconstrucción de la Nación Argentina”.