La Justicia ordenó la detención del empresario Ramiro Petros por una causa de estafa

La Policía allanó su casa del barrio Belgrano y no lo encontraron. En el lugar, secuestraron dispositivos electrónicos, dinero en efectivo y documentación vehicular de interés para la causa.

Hoy 14:35

La Justicia de Santiago del Estero ordenó la detención de Ramiro Agustín Petros, en el marco de una compleja investigación por presunta estafa y amenazas, con intervención del Departamento de Delitos Económicos (DGI). En ese contexto, se realizó un allanamiento en su domicilio, aunque el sospechoso no fue localizado.

El procedimiento tuvo lugar en una vivienda situada en calle Pueyrredón Nº 76, del barrio Belgrano, donde efectivos policiales secuestraron dispositivos electrónicos, dinero en efectivo y documentación vinculada a vehículos, elementos considerados de interés para el avance de la causa.

De acuerdo con la investigación, la maniobra delictiva del empresario consistía en la captación de capitales bajo la falsa promesa de inversiones en vehículos de alta gama. Para generar confianza entre las víctimas, los imputados se apoyaban en el perfil profesional de la contadora María Soledad Castelli y en la supuesta solvencia de un grupo de inversores que habría sido coordinado por Petros.

Según consta en las actuaciones judiciales, para garantizar los fondos entregados, los acusados emitían cheques sin provisión pertenecientes a distintas firmas y entregaban formularios 08 de automotores como respaldo de los préstamos. Además, habrían utilizado a terceras personas para la apertura de cuentas bancarias y la firma de chequeras en blanco, que posteriormente eran denunciadas como extraviadas con el objetivo de eludir los reclamos de cobro.

Desde la fuerza policial informaron que las medidas judiciales continuarán en las próximas horas, bajo la intervención de la fiscal interviniente y la supervisión de la jueza firmante, mientras se intensifica la búsqueda del acusado para concretar su detención.