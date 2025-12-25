La emotiva historia de Carla: pese a su hipoacusia, con esfuerzo se recibió de Diseñadora Gráfica

Se recibió de Diseñadora Gráfica y derribó barreras. Una emotiva historia de superación.

Hoy 21:40

Carla Romano nació en un mundo que no siempre estuvo preparado para escucharla. La hipoacusia fue parte de su vida desde el inicio, pero nunca fue un límite.

Con perseverancia, acompañamiento y una convicción inquebrantable, se convirtió en la primera estudiante sorda en completar una carrera de nivel superior en Diseño Gráfico, marcando un antes y un después en el camino de la inclusión educativa.

Su historia está atravesada por desafíos constantes: la adaptación a la tecnología, las dificultades propias del estudio durante la pandemia y los momentos de duda que aparecieron más de una vez. Sin embargo, Carla eligió seguir.

Con el apoyo incondicional de su familia, sus compañeros, los docentes y su intérprete María Gracia Roca, transformó cada obstáculo en aprendizaje. “He luchado mucho, muchísimo, pero quería ese título”, resume con una claridad que emociona.

Desde la institución educativa destacan que su paso obligó a repensar prácticas, abrir puertas y aprender en conjunto. Profesores que se quedaban fuera de horario, exámenes adaptados, talleres de lengua de señas y un compromiso colectivo hicieron posible lo que parecía imposible. “No nos salvamos solos”, repiten quienes fueron parte del proceso.

Hoy, con el título de Técnica en Diseño Gráfico, Carla no solo celebra un logro personal: se proyecta como referente para otros jóvenes sordos, con el sueño de enseñar arte y diseño, y demostrar que la educación común, con apoyos adecuados, es un derecho real.