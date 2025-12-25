Presupuesto 2026: claves del proyecto de Milei que busca aprobarse este viernes

La única duda es si podrá mantener la derogación del 6% de financiamiento docente para la educación.

Hoy 23:21

El primer Presupuesto del Gobierno de Javier Milei que el oficialismo busca aprobar este viernes en el Senado contempla un aumento de la economía del 5% del PBI, un superávit del 1,5% del PBI, y destina el 85% de sus recursos a gastos sociales.

El Gobierno tiene asegurada su sanción en general ya que tiene el respaldo de la LLA, UCR, PRO, bloques provinciales, y cuatro peronistas, mientras que la mayoría del bloque justicialista rechaza el proyecto.

Los principales puntos del proyecto del Presupuesto son los siguientes:

Inflación del 10,4 % anual y del 14% interanual para el 2026

Superavit del 1.5% del

Crecimiento de la economía del 5%

Se mantiene el sistema de bandas cambiarias y el dólar será más alto al proyectado en el Presupuesto de 1423 a diciembre de 2026.

Recursos 148,2 billones de pesos

Gasto total de 148 billones de pesos

Superávit primario estimado en 2,7 billones de pesos

El 85% de los recursos se destinan a gastos sociales

Se destinarán al pago de jubilaciones 65,7 billones de pesos

Se asignan 4,8 billones a las Universidades Nacionales.

Impide al Tesoro Nacional financiarse con el Banco Central.

Consumo privado se estima que aumentará 4,9%

Consumo público se incrementará 4,5 %

inversiones aumento del 9,4%

En exportaciones se estima un aumento del 10,6%

En importaciones se proyectó un incremento del 11,1%