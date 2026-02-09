Se negó a pagar “peaje” y un trapito le destrozó el auto a la salida de un partido de fútbol

El hecho ocurrió tras el encuentro entre Central Argentino y General Paz Juniors. El agresor exigía dinero para “dejarlo salir” y, ante la negativa, rompió vidrios y la luneta del vehículo.

Hoy 11:04

Un grave episodio de violencia se registró en la ciudad de La Banda, cuando un cuidacoches atacó y destrozó el automóvil de un remisero que se negó a pagarle un “peaje” para poder retirarse del lugar tras finalizar un partido de fútbol.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho ocurrió pasadas las 22, en inmediaciones del Club Central Argentino, sobre calle Julio Argentino Jerez, donde el trabajador del volante se encontraba a bordo de su Fiat Siena, aguardando a dos pasajeros que salían del estadio.

Según relataron testigos, una vez que los pasajeros subieron al vehículo, el conductor —afectado a la empresa Madre de Ciudades— inició la marcha con intención de tomar el Segundo Pasaje y regresar a la ciudad Capital. En ese momento, un “trapito” se acercó y le exigió dinero para permitirle salir del lugar.

El remisero se negó a pagar. De acuerdo con los testimonios, el sujeto insistió en tres oportunidades y, ante la negativa, reaccionó de manera violenta: propinó un golpe de puño contra la ventanilla trasera izquierda, donde viajaba uno de los pasajeros, provocando la destrucción total del vidrio.

No conforme con ello, el agresor se dirigió hacia la parte trasera del automóvil y dañó la luneta con otro golpe, causando importantes destrozos en el rodado.

Por temor a que la situación se agravara, y ante la violencia del atacante, el conductor aceleró y huyó del lugar, logrando ponerse a resguardo junto a los pasajeros.