Trump apuntó contra Bad Bunny por su show en el Super Bowl: “Es una bofetada a nuestro país”

El presidente de Estados Unidos criticó con dureza el espectáculo de medio tiempo y aseguró que no representa “la grandeza de América”.

Hoy 00:57

El show de Bad Bunny en el Super Bowl no terminó cuando se apagaron las luces del Levi’s Stadium. Tras la presentación, el presidente Donald Trump publicó un mensaje explosivo en sus redes sociales contra la performance del puertorriqueño.

“El show de medio tiempo es absolutamente terrible, uno de los peores de la historia. No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de América y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad o excelencia”, escribió el mandatario.

En su mensaje también apuntó contra el idioma y la puesta en escena: “Nadie entiende una palabra de lo que este tipo está diciendo y el baile es desagradable, especialmente para los niños que están mirando en todo Estados Unidos y el mundo”.

Luego fue más allá y calificó el espectáculo como “una bofetada” para el país. Además, sumó críticas a la NFL —incluido un pedido para que se modifique la nueva regla del kickoff— y cerró su publicación con su ya habitual lema político.

La reacción presidencial se dio en un contexto ya cargado de debate. La elección de Bad Bunny como figura central del medio tiempo había generado discusiones previas, en especial por tratarse de un artista que canta íntegramente en español y que en los últimos meses adoptó una postura pública crítica frente a la política migratoria en Estados Unidos.

Días atrás, al recibir un premio Grammy, el cantante había lanzado una declaración que resonó fuerte: “No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres. Somos humanos y somos estadounidenses”.

En el escenario del Super Bowl, Bad Bunny evitó referencias explícitas a la coyuntura política y apostó por una celebración de sus raíces puertorriqueñas. Sin embargo, una frase pareció simbolizar el espíritu político de su performance: “Lo único más poderoso que el odio es el amor”.

Las palabras de Trump terminaron de encender la discusión y colocaron al espectáculo en el centro de una nueva polémica, donde entretenimiento, identidad y política volvieron a cruzarse en horario central.