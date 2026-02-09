El tiempo para este lunes 9 de febrero en Santiago del Estero: anuncian 34° de máxima y fuertes tormentas para la noche

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con cielo mayormente nublado, altas temperaturas y probabilidad de tormentas intensas hacia la tarde y la noche.

Hoy 01:48

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 9 de febrero Santiago del Estero tendrá una jornada marcada por la inestabilidad. Se espera una temperatura máxima de 34° y una mínima de 23°, con cielo nublado durante la mañana y un desmejoramiento de las condiciones hacia la tarde y la noche.

De acuerdo al pronóstico, durante la tarde y la noche hay altas probabilidades de tormentas fuertes, que podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos y fuertes ráfagas de viento, especialmente en horas nocturnas. Pese a las precipitaciones, las altas temperaturas se mantendrían en la provincia.

En tanto, el pronóstico extendido para el martes indica que las tormentas fuertes continuarían durante la madrugada, aunque con el correr de la jornada no se prevén nuevas precipitaciones. Para ese día, la temperatura máxima volvería a ubicarse en torno a los 34°, manteniéndose el calor característico de la época.

