Cayó el jefe de la subcomisaría de Malbrán por una presunta estafa millonaria con ganado vacuno

La Justicia detuvo al funcionario en el marco de una investigación que logró frustrar una maniobra estimada en más de $120 millones. Está acusado de gestionar documentación apócrifa para el traslado irregular de ganado vacuno hacia Córdoba.

Hoy 07:38

La Justicia detuvo al jefe de la Subcomisaría de Malbrán en el marco de una investigación que logró frustrar una presunta estafa estimada en más de $120 millones, vinculada al traslado irregular de ganado vacuno hacia la provincia de Córdoba.

El funcionario, un subcomisario de apellido Ponce, fue arrestado el viernes pasado por orden de la jueza de Control y Garantías de Añatuya, Ana María González Ruiz, a requerimiento de la fiscal Alejandra Sobrero. Está acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsificación de documento público y cohecho activo, y será indagado en los tribunales de Añatuya.

Según fuentes vinculadas a la causa, todo comenzó a tomar forma entre el martes y jueves de la semana pasada, cuando Ponce se habría presentado en la subcomisaría y solicitado a un subalterno que completara y firmara una DTA (Documento de Tránsito de Animales), requisito obligatorio para el movimiento legal de ganado.

La DTA —también conocida como DTE— es un documento oficial emitido por SENASA, que certifica el origen y la sanidad de los animales durante su traslado. Sin embargo, el formulario presentado presentaba irregularidades y habría sido apócrifo.

La documentación era clave para habilitar el movimiento de dos camiones cargados con vacas, que se encontraban en ruta con destino a un campo de la provincia de Córdoba. De acuerdo a los cálculos incorporados a la causa, cada camión transportaría unas 33 vacas, valuadas en alrededor de $1.800.000 cada una, lo que elevaba la operación a más de $120 millones.

Siempre según los investigadores, el subcomisario habría intentado apurar el trámite ofreciendo dinero al efectivo que debía completar el formulario. “Mi amigo tiene $50.000 si lo firmás rápido”, habría sido la frase utilizada para persuadirlo.

Lejos de acceder, el policía consultó con personal de Senasa y otros organismos fuera de Malbrán, desde donde le advirtieron que debía retener la documentación y denunciar la maniobra, ya que se trataba de un trámite irregular.

En menos de 12 horas, la Fiscalía activó los mecanismos judiciales. Incluso, cuando los camiones se disponían a dirigirse al campo, el propio Ponce habría intentado frenar la operatoria alegando que no existía DTA válida. Para ese momento, la investigación ya estaba en marcha.

Detención y búsqueda de cómplices

El viernes, una comisión policial se presentó en el domicilio del subcomisario y concretó su detención, por disposición judicial. En el avance inicial de la causa ya declararon policías y camioneros, quienes habrían señalado a Ponce como el principal interesado en “hacer caminar” la documentación trucha.

Además, se estableció que el número de DTA utilizado correspondía a un traslado interno dentro de la provincia, pero no habilitaba el paso a Córdoba, lo que terminó de confirmar la irregularidad.

La Fiscalía intenta ahora determinar quién confeccionó la DTA falsa, quién es el supuesto “amigo” que ofrecía el dinero, si existía un comprador definido del ganado y si se trató de una maniobra aislada o de un mecanismo repetido.

En paralelo al avance judicial, Jefatura de Policía dispuso la disponibilidad preventiva de Ponce y el retiro de su arma reglamentaria. También se inició un sumario administrativo para revisar toda su gestión al frente de la subcomisaría.

En los próximos días deberán declarar los efectivos que dependían del funcionario y se analizará documentación clave para el esclarecimiento total del caso.