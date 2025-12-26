Terror en el metro de París: un hombre apuñaló a tres mujeres en pleno centro de la ciudad

El ataque ocurrió este viernes por la tarde en varias estaciones céntricas. La Policía descartó un móvil terrorista y detuvo al agresor, que tendría problemas de salud mental.

Un dramático episodio tuvo lugar este viernes por la tarde en París, Francia, cuando un hombre atacó con un cuchillo a tres mujeres, apuñalándolas sin motivo alguno. Según las autoridades policiales, el ataque no respondería a un acto terrorista sino a un evento aislado producto de que el hombre poseía problemas de salud mental.

Un viaje cotidiano en el subterráneo de la capital francesa se convirtió en una tragedia cuando tres mujeres fueron atacadas por un hombre que las acuchilló sin motivo. Una de ellas fue apuñalada por la espalda y otra en una de sus piernas. El ataque tuvo lugar en la línea 3 del metro de París, aproximadamente entre las 16:15 y las 16:45 de este viernes 26 de diciembre. Específicamente, el dramático episodio ocurrió en la estación Arts et Métiers, la de République y la de la Opera, ubicadas en el pleno centro parisino, según informó la prensa francesa.

Según la información proporcionada por las autoridades policiales, el ataque no correspondería a un objetivo terrorista sino que habría sido ejecutado por un hombre con problemas de salud mental. Asimismo, el hombre fue detenido pocos minutos después una vez que las autoridades lograron identificarlo a través de las cámaras de seguridad.

La investigación sobre el ataque a tres mujeres en el centro de París

Tras detectar la identidad del hombre, las autoridades concluyeron que el hombre que atacó a tres mujeres en el metro padece de un desorden mental, y los informes sobre el episodio determinaron que huyó inmediatamente después de apuñalar a las víctimas, a pesar de que fue identificado y posteriormente detenido en su domicilio ubicado en Sarcelles, al norte de la capital francesa.

El hombre fue descrito como “delgado, de origen africano y vestido con un abrigo caqui” por las autoridades, y según la información brindada sobre el operativo de búsqueda, pudo ser arretado gracias a las imágenes de las cámaras de vigilancia y la geolocalización practicada sobre su teléfono móvil.

Por otro lado, respecto del estado de las mujeres que fueron apuñaladas, la Polícia francesa determinó que las víctimas sufrieron heridas superficiales que no ponían en riesgo su vida, aunque todas fueron trasladadas al hospital con urgecia para subsanar los ataques perpetrados con un cuchillo.