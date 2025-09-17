“Puse la vida de mi hijo en las manos de un excelente equipo”, el emotivo cruce en la radio de la Dra. Barcudi y la mamá de Joaquín

La exitosa intervención llevada a cabo en el Cepsi y el Regional tuvo amplia repercusión y hoy en Radio Panorama compartimos una emotiva entrevista con Macarena, la mamá de Joaquín y la profesional que intervino en la cirugía.

Hoy 21:31

Una destacada labor médica se concretó en Santiago del Estero con una intervención histórica para el tratamiento de cardiopatías congénitas, realizada en conjunto entre el Hospital Regional “Dr. Ramón Carrillo” y el Cepsi “Eva Perón”. La operación, que evitó la derivación de pacientes a otros centros del país, fue valorada como un paso trascendental en la salud pública provincial.

La profesional a cargo, Dra. Silvina Barcudi, explicó en Radio Panorama que se aplicaron dos técnicas según la complejidad de los casos: un método mínimamente invasivo mediante catéter, realizado en la sala de hemodinamia del Regional, y la cirugía tradicional a corazón abierto. Gracias a la adquisición de un dispositivo especial gestionado por el Ministerio de Salud, fue posible llevar a cabo el procedimiento sin necesidad de trasladar a los pacientes fuera de Santiago.

Los protagonistas de esta experiencia fueron Joaquín, de 5 años, y Luchi, de 13, quienes fueron intervenidos con éxito y se recuperaron en el Cepsi, con alta médica al día siguiente. También una paciente de 22 años fue tratada y permaneció en el Regional por su edad. “Estos cuadros, si no se tratan, pueden derivar en una falla cardíaca irreversible y hasta en la muerte. Por eso es fundamental cerrarlos cuanto antes”, destacó la profesional.

La especialista subrayó que cualquier intervención conlleva riesgos, pero que en este tipo de procedimientos son mínimos y la recuperación es rápida: “Al día siguiente el paciente puede irse de alta, en cinco días está en la escuela y a los 20 días ya puede hacer actividad física”.

Finalmente, valoró el esfuerzo conjunto de pediatras, cardiólogos infantiles, ambulancieros y equipos quirúrgicos de ambas instituciones: “Esto es un estímulo enorme, nos impulsa a seguir perfeccionándonos y a incorporar nuevas tecnologías que nos permitan brindar más y mejores soluciones a nuestros pacientes”.

La mamá de Joaquín

Este miércoles se viralizó un posteo en redes sociales donde la mamá del pequeño de 5 años agradeció toda la contención recibida. En Radio Panorama fue entrevistada y mantuvieron un cruce muy emotivo con la Dra. Barcudi.

Macarena Kairallah dijo que su hijo está gracias a un excelente equipo de trabajo. “Muy agradecida por todo lo que pasó. Gracias a Dios todo ha sido un éxito, gracias a los médicos, al Cepsi, a la Dra. Barcudi que estuvo todo el tiempo apoyándome. Tenía miedo pero gracias a ellos he podido dar ese gran paso, y estoy contenta que me hijo esté bien”, expresó la mamá del niño.

También, cuando fue consultada para que brinde un mensaje y un intercambio con la profesional del Cepsi, fue contundente: “Ella sabe el aprecio que les tengo a todos los médicos que trataron a mi hijo. Puse la vida de mi hijo en las manos de un excelente equipo. Ellos llegaron y lo salvaron. Eternamente agradecida por todo lo que hicieron”.