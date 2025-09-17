Andy Kusnetzoff se quebró en vivo y conmovió a todos: “Perdón, me angustié”

El conductor no pudo contener las lágrimas durante la transmisión y debió frenar por unos instantes. El gesto sincero despertó una ola de mensajes de apoyo.

Andy Kusnetzoff protagonizó un momento cargado de emoción en plena transmisión en vivo, cuando las palabras se le quebraron y no pudo continuar con el programa. Visiblemente afectado, el conductor pidió disculpas entre lágrimas: “Perdón, me angustié”, expresó con la voz entrecortada mientras intentaba recomponerse.

La situación tomó por sorpresa tanto a sus compañeros de estudio como a los televidentes, que inmediatamente percibieron la profundidad del momento. La pausa fue inevitable: Andy necesitó unos segundos para respirar hondo y recuperar la calma, en un gesto de honestidad que dejó en evidencia su costado más humano.

Lejos de incomodar, su reacción generó una ola de empatía en las redes sociales. Los usuarios destacaron la valentía de mostrarse vulnerable en vivo y no ocultar lo que estaba sintiendo. “Gracias por ser tan real”, “Eso también es parte de la vida”, “No todos se animan a mostrarse así” fueron algunos de los comentarios que circularon entre los miles de mensajes de apoyo.

El conductor, que lleva años consolidado como una de las voces más queridas de la televisión y la radio, se mostró agradecido por el cariño recibido tras el episodio. Y, aunque la transmisión siguió adelante, el instante quedará marcado como uno de esos momentos televisivos en los que la emoción supera cualquier libreto.