Quienes son los nueve santiagueños que dirán presente en la Copa del Mundo de BMX en “La Catedral”

Santiago del Estero volverá a ser sede de la Copa del Mundo de UCI BMX Racing y contará con la presencia de nueve pilotos locales que competirán entre los mejores del planeta.

Hoy 21:46

La Copa del Mundo de UCI BMX Racing 2025 desembarca nuevamente en Santiago del Estero, consolidando a la provincia como epicentro internacional de la disciplina. El próximo 20 y 21 de septiembre, el Polideportivo Provincial, conocido mundialmente como “La Catedral del BMX”, recibirá a más de 300 pilotos de 26 países, que llegarán para disputar los Rounds 5 y 6 de la temporada.

En este marco, nueve santiagueños representarán a la provincia y al país en la cita más importante del calendario. Ellos son: Lisandro Díaz, Fran Lazarte, Santiago Cejas, Tiziano Chávez, Benjamín Bulacia, Claudio Díaz Chevalier, Mía Torres, Guadalupe Scarano y Julieta Ruiz. Todos competirán en las categorías de élite, mostrando el crecimiento y la proyección de los talentos locales.

La Copa del Mundo de BMX se desarrolla con un formato similar a un “Grand Prix” y es organizada por la UCI (Union Cycliste Internationale). Este año ya pasó por Sarrians (Francia) y Papendal (Países Bajos), y ahora en suelo santiagueño se definirá quiénes serán los campeones de la temporada 2025.

Desde su primera edición en 2013, Santiago del Estero se convirtió en una de las paradas más esperadas del calendario, gracias a la pasión del público y la infraestructura de primer nivel. Una vez más, los santiagueños tendrán la oportunidad de brillar en casa frente a la élite mundial del BMX.