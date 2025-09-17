Jimena Barón mostró su cuerpo a tres meses de dar a luz y sorprendió a sus seguidores

La cantante compartió una selfie en ropa interior donde reflejó los cambios de su cuerpo tras el nacimiento de su hijo Arturo.

Hoy 22:02

Jimena Barón volvió a sorprender a sus seguidores con una publicación íntima y sincera. A tres meses y medio de haber dado a luz a Arturo, fruto de su relación con Matías Palleiro, la artista se mostró en ropa interior y habló del impacto de la maternidad en su cuerpo.

La intérprete de La Cobra acudió a un centro de estética y desde allí compartió en Instagram una selfie frente al espejo en la que se la ve en corpiño y colaless. Junto a esa imagen, publicó otra foto tomada en el mismo lugar, poco antes del nacimiento de su bebé, para marcar el contraste entre ambos momentos.

“Hace 3 meses y 2 semanas. El cuerpo es una locura, che”, escribió en la historia, acompañando la publicación con la naturalidad que la caracteriza.

La reacción no tardó en llegar: miles de seguidores celebraron su honestidad al mostrar sin filtros la transformación física que atraviesa tras el embarazo. Muchos destacaron la importancia de que figuras como ella hablen abiertamente de los cambios corporales y de lo complejo —y maravilloso— que puede ser el proceso de la maternidad.

Con esta nueva publicación, Jimena Barón reafirma su estilo auténtico y cercano, compartiendo no solo su música, sino también experiencias personales que resuenan en la vida de quienes la siguen día a día.