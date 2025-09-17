Arranca la 4ª fecha del Pre-Federal “60 años de Canal 7”

El Torneo Pre-Federal entra en una etapa vibrante y esta semana los equipos van por puntos que pueden empezar a marcar el rumbo de la clasificación.

Hoy 22:09

La acción de la 4ª fecha del Pre-Federal “60 años de Canal 7” arranca este miércoles 17 de septiembre y se extenderá hasta el viernes 19, con duelos atrapantes en ambas zonas. Los equipos buscan afirmarse en la tabla y cada partido empieza a pesar en la lucha por los puestos de privilegio.

En la Zona 1, el choque inicial será este miércoles a las 22:00 con Quimsa enfrentando a Tiro Federal. La fecha seguirá el viernes con dos encuentros de alto voltaje: Jorge Newbery vs Juventud y Sportivo Colón vs Belgrano, ambos también a las 22:00.

Por la Zona 2, la jornada abre este miércoles con el duelo entre Red Star y Huracán. El viernes continuará la acción con Nicolás Avellaneda vs Olímpico y Normal Banda vs Independiente, todos en horario nocturno.

El certamen, que se desarrolla bajo la denominación especial por los “60 años de Canal 7”, sigue consolidándose como una gran vidriera del básquet santiagueño y mantiene encendida la expectativa en cada presentación.

Zona 1

Miércoles 17 – 22:00

Quimsa vs Tiro Federal

Viernes 19 – 22:00

Jorge Newbery vs Juventud

Sportivo Colón vs Belgrano

Zona 2

Miércoles 17 – 22:00

Red Star vs Huracán

Viernes 19 – 22:00