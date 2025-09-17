Tiro Federal y Huracán festejaron en el inicio de la 4ª fecha del Pre-Federal “60 años de Canal 7”

El conjunto bandeño superó por 87 a 78 a la Fusión en el estadio Ciudad, en tanto que el Globo sonrió ante Red Star 69 a 68.

17/09/2025

La 4ª fecha del Torneo Pre-Federal “60 años de Canal 7” comenzó en el estadio Ciudad. Tiro Federal se impuso por 87 a 78 sobre Quimsa, mostrando jerarquía en los momentos clave y quedándose con un triunfo que lo impulsa en la tabla.

El duelo fue parejo en los primeros cuartos: los bandeños ganaron el inicial 20-19, pero la Fusión reaccionó en el segundo y lo cerró 18-17. En el tercero, Quimsa volvió a imponerse 22-21, aunque en el último parcial apareció lo mejor de Tiro, que con un contundente 29-19 selló la victoria.

Los goleadores marcaron la diferencia. En Quimsa, Dylan Gorini fue el más efectivo con 17 puntos, mientras que en el conjunto visitante brillaron Maximiliano Canavó, con 31 tantos, y Daniel Nubie, con 27, figuras decisivas para llevarse el triunfo en Santiago.

Con este resultado, Tiro Federal arrancó con el pie derecho la nueva jornada del certamen, en tanto que Quimsa buscará recuperarse en sus próximos compromisos para no perder terreno en la competencia.

Por su parte, Huracán se quedó con un triunfo agónico por 69 a 68 frente a Red Star, en un encuentro cambiante que se definió recién en el último cuarto.

El Globo arrancó firme y se llevó el primer parcial 24-20, pero el local reaccionó con un gran segundo cuarto (20-15) y volvió a imponerse en el tercero (23-17), para llegar al cierre con ventaja. Sin embargo, Huracán mostró carácter y con un 13-5 en los diez minutos finales dio vuelta la historia para festejar en condición de visitante.

En cuanto a los goleadores, en Red Star se destacaron Urquiza Núñez y Rafael Garnica, ambos con 18 puntos, mientras que en Huracán la figura fue Sergio Corbalán, quien aportó 17 tantos fundamentales para el triunfo.

Con este resultado, Huracán suma confianza en la competencia, mientras que Red Star dejó escapar una gran chance en casa y deberá recuperarse rápido.

La competencia se extenderá hasta el viernes 19, con duelos atrapantes en ambas zonas. Los equipos buscan afirmarse en la tabla y cada partido empieza a pesar en la lucha por los puestos de privilegio.

Zona 1

Miércoles 17

Quimsa 78-87 Tiro Federal

Viernes 19 – 22:00

Jorge Newbery vs Juventud

Sportivo Colón vs Belgrano

Zona 2

Miércoles 17

Red Star 68-69 Huracán

Viernes 19 – 22:00

Nicolás Avellaneda vs Olímpico

Normal Banda vs Independiente

Fotos: cortesía de Básquetsde