Sergio "Maravilla" Martínez brindará una masterclass exclusiva en Santiago del Estero

El ex campeón mundial de boxeo llega este sábado al Nodo Tecnológico con una actividad organizada por Sulsa – Centro deportivo y marcial. Habrá charla motivacional, entrenamiento práctico y encuentro con los participantes.

El próximo sábado 20 de septiembre a las 18 horas, el reconocido ex campeón mundial de boxeo Sergio "Maravilla" Martínez brindará una masterclass exclusiva en el Nodo Tecnológico de Santiago del Estero, organizada por Sulsa – Centro deportivo y marcial.

La jornada comenzará puntualmente a las 18:00 horas con una charla introductoria de 30 minutos, en la que Martínez compartirá experiencias de su carrera, aprendizajes, motivación y su visión sobre el deporte.

A partir de las 18:30 horas se desarrollará la parte práctica, una clase de entrenamiento con técnicas de boxeo, preparación física y dinámicas aplicadas. La actividad tendrá una duración de una hora y quince minutos, finalizando con la vuelta a la calma.

El cierre estará marcado por una sesión de fotos y encuentro con los participantes, ofreciendo la posibilidad única de compartir un momento cercano con uno de los grandes referentes del deporte argentino.

Desde la organización informaron que quedan pocos cupos disponibles y que las inscripciones estarán abiertas hasta el sábado al mediodía. Los interesados pueden reservar su lugar en Sulsa – Centro deportivo y marcial (Sarmiento 185) o comunicándose al WhatsApp 3854840219.

