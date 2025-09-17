Anglo y el British Council realzan la Feria del Libro con la presencia de Claudia Ferradas

El Instituto Cultural Anglo Argentino y el British Council impulsan una actividad destacada en la 15ª Feria del Libro Provincial, con la participación de la escritora y especialista en educación Claudia Ferradas.
El Instituto Cultural Anglo Argentino (ICAA) será protagonista de la 15ª Feria del Libro Provincial con la presentación del poemario bilingüe “Después de” de la reconocida escritora y especialista en educación Claudia Ferradas. La cita será el viernes 26 de septiembre a las 18:00 horas, en la Sala 1 “Bernardo Canal Feijoo” del Fórum Centro de Convenciones de Santiago del Estero.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
La actividad cuenta con el auspicio del British Council, organismo internacional que promueve proyectos educativos y culturales en todo el mundo. Para la comunidad santiagueña, esta propuesta representa una valiosa oportunidad de acceder a experiencias literarias de primer nivel, que fortalecen la enseñanza del inglés como lengua extranjera y fomentan el intercambio cultural.
Al mismo tiempo, para el British Council esta iniciativa significa estrechar lazos con docentes, estudiantes y lectores del interior del país, extendiendo su misión de difundir la enseñanza del inglés y el intercambio cultural más allá de Buenos Aires.
Claudia Ferradas es Doctora en Estudios de Lengua y Literatura Inglesa por la Universidad de Nottingham y Magíster en Educación y Desarrollo Profesional por la University of East Anglia. Además, es formadora afiliada y miembro del Advisory Board de NILE (Norwich Institute for Language Education), consultora del British Council, Oxford University Press y Trinity College London, y autora de poesía bilingüe publicada en Argentina y en el exterior.
La presencia de Ferradas en la Feria del Libro constituye un acontecimiento cultural inédito, que refuerza el compromiso del ICAA y del British Council con la educación, la literatura y el intercambio cultural en Santiago del Estero.