La Municipalidad inaugurará este jueves el Parque “Mama Antula”

El nuevo espacio verde presentará lugares para diversas actividades al aire libre.

Hoy 23:08

Este jueves 18 de septiembre, a las 19 horas, la Municipalidad de la Capital inaugurará el Parque “Mama Antula”, un espacio de alrededor de 7 hectáreas aproximadamente donde se podrán desarrollar actividades para toda la familia.

Se trata de nuevo hito urbano de la Madre de Ciudades que está ubicado entre la avenida Núñez del Prado, Alsina y Gumersindo Sayago.

Con esta obra la Municipalidad suma un espacio de casi siete hectáreas para el encuentro de las familias, el deporte, la naturaleza y el homenaje a la santa Mama Antula.

El parque, que tiene tres accesos, cuenta con un innovador equipamiento urbano, como una pista de atletismo con piso de caucho de más de 700 metros, rodeado por una bici senda de 1.000 metros de extensión; además de mesas de ping pog, dos canchas de básquet de 3 x 3 y un perímetro con aparatos de ejercicios físicos.

Como elemento preponderante, se destaca el puente peatonal como un punto panorámico para el peatón.

Se destinó un área para merenderos, con un sistema para la carga de celulares y calentar agua, bebederos con receptáculos para mascotas, cestos y bicicleteros. También se incorporó un sector de juegos de vanguardia para niños de diferentes edades, una zona con mesas para ajedrez y otra área para picnics.

El parque tiene 10 postas que evocan la vida y el legado de Mama Antula, en la caminería central.

La posta 1 hace referencia al nacimiento y a su encomienda indígena; la posta 2, a su niñez y educación; la posta 3, referencia a la adolescencia, sus votos y la compañía de Jesús; la posta 4, hace mención a la adultez y beatas; la posta 5, a su caminata de evangelización por Santiago del Estero y otras provincias.

La posta 6, refleja su obra misionera; la posta 7, representa las casas de ejercicios espirituales; en la posta 8, se reproducen las cartas de salvación de las almas; la posta 9, su muerte y su gran legado; y la posta 10 simboliza su beatificación y santificación con una escultura de Mama Antula de más de seis metros.

En todo el parque se respetó la arboleda original del lugar. También se instaló iluminación led eléctrica y solar, además de luces ornamentales.