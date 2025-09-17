River perdió su invicto en el Monumental por Copa Libertadores tras cuatro años

El Millonario cayó en casa y vio cortada una racha de 18 partidos sin derrotas en el Monumental, que se mantenía desde 2021.

Hoy 23:40

River sufrió un duro golpe en la Copa Libertadores al perder en el Monumental, lo que significó el final de una racha histórica como local en el certamen continental. El equipo de Núñez no caía en su estadio desde el 11 de agosto de 2021, cuando fue superado 1-0 por Atlético Mineiro con gol de Nacho Fernández.

Durante estos cuatro años, el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo primero y luego por Martín Demichelis, acumuló un invicto de 18 encuentros en casa, con un balance de 13 victorias y 5 empates. Una seguidilla que lo consolidaba como uno de los locales más fuertes del continente.

El tropiezo pone fin a una marca que los hinchas habían adoptado como un verdadero escudo en las noches de Copa. Ahora, River deberá reponerse rápidamente para sostener sus aspiraciones en el torneo más prestigioso de Sudamérica.