Se viene la 66ª edición del Maratón de EL LIBERAL - "60 Años de Canal 7"

El Maratón Aniversario del Diario EL LIBERAL – 60 Años de Canal 7 ya tiene fecha confirmada: se disputará el próximo domingo 9 de noviembre en el circuito callejero de la “Madre de Ciudades”. Será la 66ª edición de la prueba atlética con más vigencia del país y promete ser un verdadero espectáculo deportivo.

Este año, la organización anunció que se repartirán más de $35 millones en premios, con un incentivo mayor para los ganadores. El premio principal será de $10 millones, que incluso podría duplicarse en caso de que el ganador sea asociado de Tarjeta Sol. Además, el sorteo final se realizará en el mismo día de la carrera y el atleta deberá estar presente para recibirlo.

La competencia también otorgará 25 premios de $100 mil cada uno para los corredores que se inscriban anticipadamente a través de la web de EL LIBERAL. En tanto, los mejores clasificados en caballeros y damas se llevarán un total de $5.760.000 en efectivo.

Por si fuera poco, se sumarán dos premios sorpresa gentileza de Tu Mundo Constructor, por un monto global de $5 millones. En los próximos días se darán a conocer el reglamento y más detalles de la competencia, pero desde la organización recalcan la importancia de inscribirse con antelación para evitar inconvenientes y acceder a los sorteos.

Los atletas santiagueños ya comenzaron su preparación para lo que será el evento más importante del calendario, en el que podrán medirse frente a rivales de distintas provincias y del exterior. En la edición 2024 los ganadores fueron Martín Méndez (21k) y Miguel Ángel Garro (10k) entre los hombres, mientras que Ivanna Herrera Loto (21k) y Nélida del Carmen Peñaflor (10k) dominaron entre las damas.