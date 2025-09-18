River vs. Palmeiras: cuándo es la revancha y qué necesita para clasificar a semifinales

El Millonario perdió 2-1 en el Monumental y definirá la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores en Brasil. Enterate la fecha, la hora y los escenarios posibles para su clasificación.

Hoy 00:10

River sufrió un duro golpe en el Monumental, donde cayó 2-1 ante Palmeiras en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El Verdao se adelantó con goles de Gustavo Gómez y Vitor Roque, mientras que Martínez Quarta descontó sobre el final y dejó abierta la ilusión de los hinchas del Millonario de cara a la revancha en San Pablo.

El partido de vuelta se jugará el miércoles 24 de septiembre a las 21:30 (hora de Argentina) en el Allianz Parque, con transmisión de Fox Sports, Telefe y Disney+ Premium. Será un duelo a todo o nada para los de Marcelo Gallardo, que buscan meterse nuevamente entre los cuatro mejores del continente.

Para clasificar a semifinales, River debe ganar en Brasil por dos goles de diferencia o más. Si lo hace por un solo tanto, la serie se definirá por penales, ya que desde 2022 los goles de visitante no cuentan como criterio de desempate. El vencedor de este cruce se medirá con el ganador de San Pablo vs. Liga de Quito.

Del otro lado del cuadro, Racing, Vélez, Estudiantes y Flamengo pelean por el otro lugar en la gran final que se jugará en Lima, Perú, el 29 de noviembre.