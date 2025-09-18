Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 18 SEP 2025 | 24º
X
Somos Deporte

Canal 7 transmitirá la final del Torneo Clausura de la Liga Santiagueña que celebra sus 60 años

Los duelos de ida y vuelta entre Sportivo Fernández y Comercio serán transmitidos por la pantalla de los santiagueños.

Hoy 01:35

La definición del Torneo Clausura de Primera División de la Liga Santiagueña de Fútbol tendrá una vidriera especial: los dos partidos de la final serán televisados en directo por LW 81 TV Canal 7 Santiago del Estero, lo que permitirá que los hinchas puedan seguir la serie desde sus casas.

El primer encuentro se disputará el domingo 21 de septiembre en Fernández, mientras que la vuelta será el domingo 28 en el estadio Raúl Adolfo Seijas, en barrio Norte. Ambos juegos prometen un gran marco de público y ahora también estarán disponibles para toda la provincia a través de la TV abierta.

De esta manera, la Liga Santiagueña suma un condimento especial a una final que no solo definirá al campeón del Clausura, sino también al equipo que se quedará con el boleto al Torneo Regional Federal Amateur.

TEMAS Club Sportivo Fernández Club Comercio Central Unidos Liga Santiagueña de Fútbol

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Contundente rechazo a los vetos de Milei: Diputados ratificó el financiamiento del Garrahan
  2. 2. Venezuela realiza ejercicios militares en el Caribe como respuesta al despliegue naval de EE.UU.
  3. 3. Añatuya: continuará detenido sujeto acusado por el abuso de una menor
  4. 4. Jimena Barón mostró su cuerpo a tres meses de dar a luz y sorprendió a sus seguidores
  5. 5. La Municipalidad inaugurará este jueves el Parque “Mama Antula”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT