Celebrando sus 60 años, Canal 7 transmitirá la final del Torneo Clausura de la Liga Santiagueña

COPA CANAL 7 - Los duelos de ida y vuelta entre Sportivo Fernández y Comercio serán transmitidos por la pantalla de los santiagueños.

Hoy 01:30

La definición del Torneo Clausura de Primera División de la Liga Santiagueña de Fútbol tendrá una vidriera especial: los dos partidos de la final serán televisados en directo por LW 81 TV Canal 7 Santiago del Estero, lo que permitirá que los hinchas puedan seguir la serie desde sus casas. El ganador de la competencia se quedará con la Copa 60 años Canal 7 .

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El primer encuentro se disputará el domingo 21 de septiembre en Fernández, mientras que la vuelta será el domingo 28 en el estadio Raúl Adolfo Seijas, en barrio Norte. Ambos juegos prometen un gran marco de público y ahora también estarán disponibles para toda la provincia a través de la TV abierta en una transmisión que arrancará a las 15.45.

De esta manera, la Liga Santiagueña suma un condimento especial a una final que no solo definirá al campeón del Clausura, sino también al equipo que se quedará con el boleto al Torneo Regional Federal Amateur.



Ya sabes, disfruta en vivo el partido por Canal 7 Satelital. Relata Pablo Pereyra, comenta Juan Manuel Martínez. ¡Una final imperdible!