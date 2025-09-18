River perdió con Palmeiras y las redes explotaron: los mejores memes

La caída del Millonario 2-1 ante Palmeiras en el Monumental dejó un sabor amargo para los hinchas, pero las redes sociales no tardaron en convertir la derrota en un festín de cargadas.

Hoy 01:33

River cayó ante Palmeiras por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 en un partido marcado por la polémica. Jesús Valenzuela, árbitro del encuentro, generó ilusión entre los hinchas del Millonario al indicar inicialmente un penal tras un rodillazo de Weverton sobre Gonzalo Montiel. Sin embargo, tras la revisión del VAR, aclaró que la jugada no contaba por un offside previo. La reacción inmediata del público y la frustración de los jugadores se transformaron rápidamente en material para las redes.

En Twitter, Instagram y TikTok, los hinchas y usuarios no tardaron en bromear sobre la situación: memes comparando la expectativa y la desilusión, referencias a películas de suspenso y hasta caricaturas que resumían el momento con humor se volvieron tendencia. La creatividad fue el arma de los fanáticos para sobrellevar la derrota y, al mismo tiempo, cargarse con rivales de manera divertida.