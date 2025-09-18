Ingresar
El tiempo para este jueves 18 de septiembre en Santiago del Estero: nublaco y con 33ºC de máxima

Se espera una jornada con cielo mayormente cubierto y vientos de direcciones variables.

Hoy 06:28

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este jueves en Santiago del Estero una mañana con cielo mayormente nublada y vientos moderados del sector este.

Hacia la tarde, cielo mayormente nublado, vientos rotando al noreste y una temperatura máxima que alcanzaría los 33ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.

El pronóstico extendido señala que el viernes la máxima tocaría los 37ºC, en una jornada con vientos leves a moderados del noreste rotando al este y cielo parcialmente nublado.

Seguí todas las novedades del clima a través de los datos de nuestra estación meteorológica.

TEMAS Servicio Meteorológico Nacional

