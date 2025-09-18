Cuatro detenidos en Ojo de Agua por el robo de 60 vacas valuadas en $40 millones

Los acusados habrían faenado el ganado de un productor rionegrino y vendido la carne a través de redes sociales. La fiscal Norma Matach ordenó allanamientos que derivaron en las detenciones y el secuestro de elementos clave.

Hoy 07:01

Una defraudación cercana a los $40.000.000 fue desbaratada en Ojo de Agua, donde la Justicia ordenó la detención de cuatro vecinos acusados de faenar 60 cabezas de ganado y comercializar la carne a través de Facebook y estados de WhatsApp.

La denuncia fue presentada en la Seccional 31 por Mariano Alessandrini (50), propietario de 110 hectáreas en el paraje El Cachi, a 15 kilómetros de Ojo de Agua. El caso quedó bajo la órbita de la fiscal Norma Matach.

Según consta en la investigación, Alessandrini no visitaba su campo en Santiago del Estero desde el inicio de la pandemia, en 2020. Durante ese tiempo, el predio estuvo a cargo de un cuidador, de apellido Farías, quien meses atrás renunció y dejó las llaves en la tranquera, dejando el lugar sin resguardo. Al regresar recientemente, el productor constató el faltante de 60 animales entre vacas, terneros y toritos.

De acuerdo con su relato, el exempleado le habría informado que muchas vacas murieron en los últimos meses. Sin embargo, vecinos de la zona aportaron otra versión que permitió develar la maniobra oculta.

Allanamientos y detenciones

Ante el cuadro planteado, la fiscal solicitó allanamientos que fueron autorizados por la jueza de Control y Garantías, Érika Casagrande. Los procedimientos estuvieron a cargo de la Comisaría Comunitaria N°31 de Ojo de Agua junto a la Sección Robo y Hurto.

En el paraje El Cachi, la policía detuvo a Omar Bustamante (37) y Dardo Martínez (47). En el mismo operativo se secuestraron una camioneta Ford F-100 amarilla y una escopeta calibre 16.

Más tarde, otros dos sospechosos, Diego Acuña (38) y Rubén Cejas (59), se presentaron espontáneamente en la dependencia policial, quedando igualmente detenidos conforme lo dispuesto por la Justicia.

Con estas medidas, las autoridades dieron por desarticulada la maniobra delictiva, asegurando elementos clave para el avance de la causa. El procedimiento fue coordinado por las autoridades locales y supervisado por el Departamento de Seguridad Ciudadana N°15.