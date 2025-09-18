Crítica de "On Falling"

El guion, de la propia Carreira, está lleno de gestos sutiles que muestran en qué se convierte alguien que acepta empleos humillantes para pagar una habitación.

Por Laura Pérez

Ken Loach ya habló en 'Sorry We Missed You' (2019) de quienes trabajan entregando los paquetes que compramos con un clic y esperamos recibir unas horas después. También Chloé Zhao en 'Nomadland' (2020), aunque ella en realidad contaba otra cosa. La debutante Laura Carreira se parece más al primero –no en vano es el productor– que a la segunda. Pero resulta más austera en su relato, tremendamente rigurosa y precisa en el retrato del coste humano de nuestra sociedad ultraconsumista y ultraimpaciente.

Su cámara mira con distancia y respeto a su protagonista, una joven portuguesa en Escocia, interpretada por una inmensa Joana Santos, que con poquísimo gestos transmite una tristeza y soledad infinitas. No hay artificios ni elementos que manipulen nuestras emociones, tampoco discursos panfletarios. Ahí demuestra su inteligencia y sensibilidad. El guion, de la propia Carreira, está lleno de gestos sutiles que muestran en qué se convierte alguien que acepta empleos humillantes porque necesita pagar una habitación donde dormir. También el impacto que tiene en la salud mental el agotamiento perpetuo y la falta de una red de afectos que nos sostenga. Y solo es el principio de esta inmensa cineasta.

