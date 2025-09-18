Jessica Chastain combina Hollywood con Harvard: la actriz estudia un máster en administración pública

La ganadora del Oscar, protagonista de éxitos como Interstellar y Los ojos de Tammy Faye, sorprendió al anunciar que cursa un posgrado en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de Harvard, con el objetivo de fortalecer su compromiso cívico.

La actriz californiana Jessica Chastain, ganadora del Oscar por Los ojos de Tammy Faye y protagonista de títulos como La noche más oscura (Zero Dark Thirty), Interstellar o Criadas y señoras, reveló que a sus 48 años estudia un máster en administración pública en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, una experiencia que definió como “uno de los retos más estimulantes” de su vida.

“Me encanta”, confesó durante su visita al programa Late Night with Seth Meyers. “Hay gente de todo el mundo en este programa. Hay muchos futuros políticos”. No obstante, aclaró que su motivación no es seguir ese camino: “No estoy aquí para ser política, sino para luchar contra ellos”.

La actriz compartió además detalles de su historia personal. “Durante gran parte de mi vida pensé: ‘Es el ciclo de la familia’”, relató al destacar que fue la primera de su familia en ir a la universidad, graduándose en 2003 en Juilliard, la prestigiosa escuela de artes escénicas de Nueva York. “Pensaba que no era muy inteligente y que la escuela no era para mí. Y en realidad me gusta”.

En Harvard, Chastain asegura que sus compañeros no se impresionan por su fama. “El primer día nos tomamos algunas selfies y cosas así. Fue muy dulce, pero nadie dijo nada”, explicó. Entre las anécdotas, recordó una charla con una compañera india que le preguntó si había actuado en algo que pudiera haber visto. “Le pregunté si le gustaba la ciencia ficción. Me dijo que sí. Entonces le dije: ‘Salí en una película llamada Interstellar’. Me miró y me dijo: ‘Es mi película favorita’”.

Más allá del humor y las anécdotas, la actriz confirmó que completará la formación. Aseguró que le restan dos semestres y que afronta la etapa con entusiasmo. Incluso ironizó, en otra visita televisiva, esta vez al programa de Jimmy Fallon: “Mi objetivo es conquistar el mundo”, dijo entre risas.

Con más de dos décadas de trayectoria, Chastain ha construido una carrera marcada por el éxito y la versatilidad, interpretando desde intensos dramas y thrillers hasta producciones de terror, romances y grandes superproducciones. Tras tres nominaciones al Oscar, logró la estatuilla en 2022 y hoy combina su prestigio en Hollywood con un compromiso académico que asegura le está cambiando la vida.