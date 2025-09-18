En vivo: el Senado debate el veto a la ley de reparto de los ATN

Minutos después de las 11, la oposición logró quórum en la Cámara Alta y una hora después se habilitó el debate por el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional.

Hoy 14:25

El Senado sesiona desde las 11 para tratar el veto del presidente Javier Milei a la ley que determina la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). El proyecto había sido impulsado por gobernadores.

La sesión se realiza a menos de 24 horas del duro revés que sufrió La Libertad Avanza en Diputados, donde los diputados rechazaron los vetos a la Ley de Emergencia Pediátrica y de Financiamiento Universitario.