Presentaron el tráiler de Vicious, el nuevo thriller de terror protagonizado por Dakota Fanning

La plataforma de streaming Paramount+ estrenará el próximo 10 de octubre Vicious, película de terror protagonizada por la actriz nominada al Globo de Oro Dakota Fanning.

Hoy 07:58

La historia sigue a Polly, quien recibe una misteriosa caja de un visitante inesperado a altas horas de la noche. La caja incluye una simple instrucción: colocar en su interior tres elementos: algo que necesite, algo que odie y algo que ame. Lo que comienza como un extraño ritual se convierte rápidamente en una pesadilla.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Atrapada en un mundo donde la realidad se distorsiona y la memoria la traiciona, Polly enfrenta una serie de decisiones imposibles. A medida que el tiempo se agota, debe confrontar la oscuridad que la rodea y también la que habita dentro de ella, antes de que destruya todo y a todos los que conoce.

La película está escrita y dirigida por Bryan Bertino, creador de la franquicia Los extraños. El reparto se completa con Mary McCormack, Rachel Blanchard, Kathryn Hunter, Karen Cliche, Emily Mitchell, Devyn Nekoda, Klea Scott y Kristen Pepper. La producción ejecutiva estuvo a cargo de Melinda Whitaker y Shane Boucher, mientras que Bertino y Richard Suckle se desempeñaron como productores.

Con este estreno, Paramount+ amplía su catálogo de películas de terror, ofreciendo una propuesta que combina suspenso psicológico y elementos sobrenaturales para mantener a los espectadores al borde de la butaca.