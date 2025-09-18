"El gobierno necesita sacar 40% de los votos en octubre, si es menos va a haber problemas serios"

Así lo consideró el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este jueves para Radio Panorama.

El licenciado Osvaldo Granados analizó la situación electoral y económica del país en su columna de este jueves para Radio Panorama.



“Ayer, durante la votación donde el grupo de aliados del gobierno le votó en contra, en la calle y en algunos medios resucitaron varios, entre ellos Duhalde, para recordar el 2001. Mientras le hacían el reportaje, ponían la foto de De la Rúa y de Milei juntos. Están oliendo sangre”, señaló.

El especialista agregó que “para las elecciones del mes que viene se va a marcar el punto de inflexión. Por eso yo no creo que con marchas podamos destituir a un gobierno, sino que se va a determinar cuántos votos sacan. El gobierno necesita sacar 40% a nivel nacional. Si es menos de 35%, va a haber problemas muy serios. Habrá que esperar”.

Granados también abordó la situación económica: “Desde el punto de vista económico, el pico de crecimiento fue en febrero y marzo, con una economía que crecía y después se desaceleró. Agosto fue el peor mes del año. Y era lógico porque cuando subís la tasa al 80% anual frenás todo".

"El dólar ayer tocó el techo y el Banco Central salió a vender. La pregunta es cuántos dólares tiene para responder. Cada medio dice su propio número. Mientras tanto, Caputo dice que la compra de dólares es de algunas cuevas de la oposición”, puntualizó.