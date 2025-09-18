Atacaron a un hombre con un palo en una discusión y murió tras agonizar tres días

Javier Ortiz, de 53 años, murió este miércoles en el Hospital Iturraspe tras recibir una brutal golpiza durante una discusión en San Francisco.

La ciudad se encuentra conmocionada tras la muerte de Javier Ortiz, un hombre de 53 años y exdirigente del Aeroclub de San Francisco, quien falleció este miércoles por la tarde luego de agonizar tres días como consecuencia de una brutal golpiza.

El violento episodio ocurrió el domingo por la mañana, cuando Ortiz mantuvo una discusión con otro hombre, cuya identidad aún no fue revelada oficialmente. Según fuentes policiales, el altercado escaló hasta que el agresor tomó un palo de madera y lo golpeó con ferocidad, principalmente en la zona abdominal.

Los golpes le provocaron graves lesiones internas, entre ellas una hemorragia que derivó en un shock hipovolémico. Ortiz fue trasladado de urgencia al Hospital Iturraspe, donde permaneció internado hasta su fallecimiento.

Por su parte, el agresor solo sufrió heridas leves y no requirió internación prolongada. La causa quedó en manos del fiscal Pedro Ignacio Machado, recientemente designado en la jurisdicción de Frontera, quien trabaja junto a la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe para esclarecer los hechos.