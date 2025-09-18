Cayó uno de los narcos más buscados de Santa Fe: estaba prófugo desde 2023

Ernesto Fabián Quintana fue arrestado en una vivienda de Recreo, un día después de haber sido incluido en la lista de los narcos más buscados de Santa Fe.

Hoy 08:37

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo este miércoles a Ernesto Fabián Quintana, un peligroso delincuente de 45 años acusado de homicidio y narcotráfico, que se encontraba prófugo desde noviembre de 2023.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Quintana fue capturado minutos después de las 10:45 en una vivienda ubicada en el barrio Las Mercedes, en la ciudad de Recreo, sin que se registraran incidentes. Su detención ocurrió un día después de haber sido incluido en la lista de los diez más buscados de la provincia.

El operativo fue coordinado por la fiscal de Delitos Complejos, María Laura Urquiza, quien ordenó tareas de inteligencia y un seguimiento discreto en la zona. Con la información recabada, la PDI montó un cerrojo policial y logró concretar la detención.

Tras la aprehensión, los efectivos allanaron la vivienda donde se ocultaba Quintana y secuestraron una pistola calibre 9 mm sin numeración, con munición en la recámara, además de seis teléfonos celulares, que ahora serán peritados por los investigadores.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Acusación y será indagado en las próximas horas en el marco de las causas por homicidio y narcotráfico en las que ya estaba imputado.

Lo que más llamó la atención fue el momento de la detención, apenas 24 horas después de que su rostro comenzara a circular como uno de los más buscados en Santa Fe. Su aparición en la lista generó nuevos indicios que habrían facilitado el operativo final.