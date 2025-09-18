La preocupación de Marcos Ginocchio por Thiago Medina tras su accidente: "Buen padre, hermano y amigo"

El ex Gran Hermano permanece en terapia intensiva tras un grave accidente en moto. Su entorno impulsa cadenas de oración y pide donaciones de sangre, ante la posibilidad de una nueva cirugía. La solidaridad crece en redes sociales.

Hoy 08:46

La preocupación por el estado de salud de Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano 2022, continúa creciendo luego del grave accidente que sufrió el pasado viernes en la localidad de Francisco Álvarez, partido de Moreno. Desde entonces, el joven de 22 años permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, con asistencia respiratoria mecánica y un cuadro clínico complejo que incluye fiebre persistente y riesgo de nueva intervención quirúrgica.

El accidente ocurrió cuando Thiago circulaba en moto y chocó contra un auto. La violencia del impacto le provocó lesiones de consideración, por las que fue ingresado de urgencia. Según el último parte médico, su estado sigue siendo crítico pero estable, y los médicos no descartan una nueva cirugía, que se coordinaría con profesionales del Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría.

En medio de la incertidumbre, familiares, amigos y excompañeros del reality comenzaron a movilizarse en redes sociales para pedir oraciones y donaciones de sangre. Uno de los mensajes más conmovedores fue el de Marcos Ginocchio, ganador de Gran Hermano 2022 y gran amigo de Thiago, quien compartió un emotivo posteo en Instagram: “Buen padre, buen hermano, buen amigo. Muchas fuerzas para Thiaguito. Las oraciones y la fe llegan y ayudan como a veces no imaginamos”, escribió Marcos junto a una foto de Medina con sus hijas, Laia y Aimé.

El mensaje fue compartido minutos antes del inicio de una cadena de oración convocada por la familia de Thiago, y rápidamente fue replicado por miles de seguidores y usuarios que acompañan desde lo emocional este difícil momento.

Otros ex participantes de Gran Hermano también manifestaron su preocupación. Daniela Celis, pareja de Thiago durante el reality, publicó:

“Sigue presentando registros febriles. Les pido a todos que lo tengamos presente en nuestras oraciones”.

También Julieta Poggio, Nacho Castañares y Romina Uhrig se sumaron al pedido de fuerza y acompañamiento, en lo que se transformó en una verdadera red de apoyo público.

Mientras tanto, la familia de Thiago agradece el acompañamiento, pero pide prudencia en la difusión de información, y espera con esperanza la evolución médica en las próximas horas.