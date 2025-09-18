La 15ª Feria Provincial del Libro y el 4º Espacio Infantil, Juvenil y Comics llegan con más actividades y diversión

Del 24 al 28 de septiembre, el Centro de Convenciones Forum y el Centro Cultural del Bicentenario serán sede de eventos literarios y culturales, con talleres, shows, realidad virtual y más, pensados para toda la familia y especialmente para niños y jóvenes.

Hoy 08:52

La 15ª Feria provincial del Libro de Santiago del Estero y el 4º Espacio Infantil, Juvenil y Comics, se realizarán del 24 al 28 de septiembre de 2025 en el Centro de Convenciones Forum y el Centro Cultural del Bicentenario, respectivamente.

El 4º Espacio Infantil, Juvenil y Comics, en el Centro Cultural del Bicentenario, contará con alrededor de 40 stands en los que estarán representados el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, la Municipalidad de la Capital, medios de comunicación social, editoriales, librerías y comics.

El Espacio tiene programadas actividades destinadas a toda la comunidad educativa y a público en general. Para los niños y adolescentes, el 4º. Espacio, contará con innumerables propuestas orientadas a su formación, como así también al entretenimiento y la diversión.

El CCB invita especialmente a las escuelas de la provincia a visitar este Espacio, para lo cual no requieren inscripción, ni turno previo. En el caso de desear participar de algún taller y/o actividad específicos, sería aconsejable comunicarse previamente a los teléfonos 4224858, 4223763 o 4210223, interno 270.

Además, una gran carpa será el escenario, donde todos los presentes encontrarán diversos entretenimientos, tales como shows de magia, música infantil, títeres, teatro, animaciones, muecas y simulaciones. También estará presente la realidad virtual, que los hará vivir una experiencia fascinante; habrá juegos y Torneo de Ajedrez.

Se desarrollarán, a lo largo de los cinco días presentaciones de libros, talleres diseñados especialmente para pre escolares, niños de primaria y jóvenes de secundaria. Habrá talleres de lectura, de relatos, de dibujo, ilustración, humor gráfico, historietas y un sinnúmero de temas que atraen y cautivan a los niños y jóvenes.

Tendrán a su cargo las diferentes propuestas destinadas a la formación de los niños y adolescentes y también de los docentes, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, el área de Educación de la Municipalidad de la Capital, docentes y alumnos de los Profesorados, entre otros.

En el género comic, se presentarán charlas, talleres, encuentros, debates y presentaciones, que versarán sobre vignetas, dibujos, elaboración de personajes de manga, historietas, diseño de personajes, comic y animación, guiones, entre otros interesantes temas.

El acontecimiento cultural mas importante de la provincia, vuelve a ofrecer a la comunidad un espacio dedicado especialmente a los niños en el CCB, pensado en el disfrute de la lectura, el entretenimiento y la diversión, de chicos y grandes.