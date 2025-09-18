Reconocido cirujano oncólogo santiagueño participó en curso de Cirugía Oncoplástica

Se trata del Dr. César Albuixech, sub-director del Hospital Independencia y referente de cáncer de mama en Santiago del Estero.

Hoy 08:53

El Dr. César Albuixech, reconocido cirujano oncólogo y mastólogo de Santiago del Estero, participó en el Tercer Curso Interactivo de Cirugía Oncoplástica que se realizó en la ciudad de Buenos Aires.

La actividad, dirigida por el Dr. Eduardo González de Buenos Aires, contó con invitados especiales de talla internacional, entre ellos el Dr. Benigno Acea Nebril de la Coruña, España, y el Dr. Cícero de Andrade Urban, de Curitiva, Brasil. La formación se llevó a cabo en el Sanatorio Modelo de Quilmes, donde se abordaron temas de alta relevancia para la especialidad.

El Dr. Albuixech (centro) junto a los Dres. Benigno Acea Nebril y Cícero de Andrade Urban.

El Dr. Albuixech destacó que los temas fundamentales de este módulo fueron la reconstrucción mamaria inmediata prepectoral con implantes y la evaluación anatómica, clínica y con imágenes pre e intraoperatoria. También se trataron en profundidad el uso de inmunofluorescencia en cirugías, indicaciones, diferentes materiales, superficies protésicas y tipos de bolsillos, así como la prevención de complicaciones.

Albuixech, quien es el sub-director del Hospital Independencia y referente de cáncer de mama en Santiago del Estero, valoró el curso como "satisfactoriamente positivo", y precisó que tuvo un formato de "full immersion", ya que no se limitó a la discusión de casos teóricos, sino que también ofreció la valiosa oportunidad de intervenir directamente en cirugías sobre los casos tratados, brindando una experiencia práctica fundamental para el perfeccionamiento de las técnicas quirúrgicas oncoplásticas.