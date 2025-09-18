Un grupo de chicos encontró el cuerpo de un hombre sin vida: estaba acusado de abusar de su nieta

El cadáver apareció en una cancha del barrio Victoria, pocas horas después de que la víctima fuera denunciada por abuso sexual contra su nieta. La Justicia investiga si existe vinculación entre ambos hechos y si hubo participación de terceros en la muerte.

Hoy 09:03

Un grupo de chicos que jugaba a la pelota en una cancha del barrio Victoria, en Tucumán, se encontró con una escena escalofriante: el cuerpo sin vida de un hombre de 60 años tirado debajo de un árbol en la esquina de Pellegrini y Lavaisse. La impactante imagen los llevó a correr a buscar ayuda, y una mujer que estaba con ellos llamó rápidamente al 911.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hallazgo causó conmoción en la comunidad y tomó mayor relevancia cuando se confirmó que la víctima había sido denunciada apenas dos días antes por un presunto abuso sexual contra su nieta. Esta denuncia fue realizada en la comisaría 9ª y actualmente los familiares directos del hombre están bajo investigación judicial.

Según vecinos y testigos, los chicos que encontraron el cuerpo quedaron profundamente asustados, ya que inicialmente confundieron el cadáver con un “bulto”. María del Carmen de Figueroa, una vecina, aseguró que en el barrio no se escucharon ruidos ni discusiones previas al hallazgo.

Los peritos del Ministerio Público Fiscal que realizaron las primeras inspecciones descartaron que el hombre haya muerto en el lugar donde fue encontrado, ya que no se hallaron rastros de sangre ni signos de violencia compatibles con un ataque en la cancha. La hipótesis principal es que el cuerpo fue dejado allí luego de su muerte.

El fiscal a cargo, Carlos Sale, confirmó que la causa se encuentra en etapa de investigación y que ordenó a la División Homicidios y al Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) que realicen todas las diligencias necesarias. Mientras tanto, se esperan los resultados de la autopsia y de los análisis técnicos.

El informe preliminar de la autopsia reveló que la víctima presentaba una herida sangrante en la cara, aunque esta lesión no sería la causa del fallecimiento. Los forenses trabajan para determinar el motivo exacto de la muerte y si hubo intervención de terceros.

Por ahora, tanto en el barrio como en el aserradero donde trabajaba el hombre, no se reportaron conflictos recientes ni amenazas. Sin embargo, la Justicia mantiene abierta la hipótesis que relaciona la muerte con la denuncia de abuso sexual y continúa entrevistando a familiares y allegados.