Fuertes críticas del exviceministro de Caputo: “Nunca entendí el plan; era quimérico e impracticable”

A quince meses de haber dejado su cargo, Joaquín Cottani señaló que “esto no entra en ningún manual de teoría monetaria”.

Hoy 09:11

Joaquín Cottani fue el viceministro de Luis Caputo en el inicio de la gestión de Javier Milei. Renunció a los 6 meses de asumir. En las últimas horas, sorprendió con una revelación: que nunca entendió el programa que quería poner en práctica el gobierno libertario.

"Mi discusión fue siempre que nunca entendí el programa basado en congelar la oferta monetaria y dolarizar endógenamente", expresó en diálogo con Ahora Play.

Exfuncionario de Domingo Cavallo en la década del 90, Cottani contó que fue el exministro de Economía de Carlos Menem y la Alianza quien sugirió su nombre al presidente Milei para ser secretario de Política Económica, en los hechos, el N°2 del Palacio de Hacienda. Dijo también que nunca fue amigo del ministro de Milei.

Cottani contó que nunca comprendió el famoso "punto Anker" sobre la base monetaria. "Todo formaba parte de una idea que el equipo económico y que Milei vendía como novedosa y diferente, y se demostró que no lo era", dijo.

"El plan Anker me acuerdo que me lo contó Caputo y al principio no lo entendía. Le decía que tenemos que tener un plan que se pueda explicar. Si yo no lo entendía, no va a entender el FMI", añadió.

El exfuncionario, radicado en Nueva York, resumió de qué se trataba el plan para "dolarizar la economía sin reservas" en el Banco Central y sobre el momento en el cual se lo contaron, manifestó: "Me resistía a creer que era lo que estaba escuchando".

Para Cottani, Caputo le dio a Milei "la solución que buscaba, una solución quimérica e impracticable".