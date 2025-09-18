La Policía recuperó una moto robada en el barrio Mariano Moreno

La Sección Robo y Hurto de la Comisaría 45º, con apoyo del Departamento de Seguridad Ciudadana Nº 3, logró hallar una motocicleta sustraída y recuperarla tras una investigación en el mismo barrio.

Hoy 09:24

Efectivos de la Sección Robo y Hurto de la Comisaría Comunitaria Nº 45, junto con el apoyo del Departamento de Seguridad Ciudadana Nº 3 de la zona sur, recuperaron una motocicleta tipo 110cc que había sido robada en el barrio Mariano Moreno.

Luego de recibir la denuncia del robo, la policía inició una investigación que permitió localizar el rodado en un domicilio dentro del mismo barrio. Al entrevistar a la moradora del lugar, esta decidió entregar voluntariamente la motocicleta para evitar inconvenientes con la Justicia.

El vehículo fue trasladado por el personal policial hasta la dependencia correspondiente, donde quedó a disposición de las autoridades para ser devuelto a su legítima propietaria.

Este operativo forma parte del trabajo constante que realizan las fuerzas de seguridad para combatir el robo de vehículos y garantizar la tranquilidad de los vecinos en la zona.