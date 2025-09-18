Clodomira: aprehendieron a un sujeto señalado por tres robos y recuperaron elementos sustraídos

La Comisaría Comunitaria Nº 16 logró aprehender al sospechoso en una zona montuosa del barrio Santa Rosa. Se recuperó una bomba de agua, cables y otros elementos vinculados a robos previos en la localidad.

En un rápido operativo policial realizado anoche, efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 16 de Clodomira, Departamento Banda, lograron aprehender a un hombre sospechado de haber cometido al menos tres robos en la zona y recuperar varios elementos sustraídos.

La intervención se produjo luego de que un vecino del barrio Ramón Carrillo denunciara el robo de una bomba de agua. Inmediatamente, el personal policial inició tareas de rastrillaje que los condujeron hacia una zona montuosa del barrio Santa Rosa, donde lograron localizar a un individuo que, al advertir la presencia policial, intentó escapar a pie.

Los uniformados lograron interceptarlo y secuestraron una bomba de agua, un cable tipo taller de aproximadamente 18 metros y un alargue de unos 8 metros, elementos que coincidían con la denuncia inicial.

Tras consultar con la fiscalía de turno, se ordenó la aprehensión del sospechoso, la confección de las actas correspondientes y el reconocimiento de los objetos recuperados por parte del damnificado.

Durante la verificación de los bienes secuestrados, la policía constató que parte de los elementos ya habían sido denunciados en hechos delictivos anteriores, lo que permitió esclarecer al menos tres robos ocurridos recientemente en Clodomira.

Todos los objetos recuperados quedaron bajo resguardo preventivo, mientras continúan las investigaciones para determinar si el aprehendido está vinculado a otros delitos en la zona.