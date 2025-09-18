Intento de robo en el Bº Autonomía: detuvieron a un hombre dentro de una vivienda tras el llamado de vecinos

La rápida intervención de la Comisaría Comunitaria N° 10 permitió frustrar el robo de un parlante y detener al sospechoso, que había ingresado a una casa saltando tapias. El procedimiento concluyó sin incidentes.

Hoy 09:38

Un nuevo intento de robo fue frustrado gracias a la rápida respuesta de efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 10, quienes aprehendieron a un hombre que fue sorprendido dentro de una vivienda del barrio Autonomía, en pleno intento de fuga con un parlante sustraído.

El operativo se inició tras varios llamados de vecinos, que alertaron sobre un individuo que saltaba tapias de distintas viviendas con aparentes fines delictivos. Inmediatamente, un móvil policial se dirigió al lugar y realizó un recorrido preventivo por la zona.

Fue durante esta patrulla que los agentes localizaron al sospechoso dentro de una casa, donde había ingresado sin autorización y ya tenía en su poder un parlante que intentaba llevarse. La policía logró reducirlo y recuperar el elemento sustraído, sin que se registraran mayores incidentes.

El individuo fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia, mientras que el objeto recuperado fue secuestrado preventivamente.

Desde la Comisaría Comunitaria N° 10 destacaron la importancia de la participación ciudadana a través de denuncias oportunas, que permitieron una rápida y efectiva intervención policial.