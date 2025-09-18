Frías: cayó un sospechoso durante un allanamiento policial

La Policía del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 7 realizó un operativo en el marco de una investigación por hurto. Un joven de 27 años fue aprehendido, aunque no se encontraron elementos sustraídos.

Hoy 09:43

En el marco de una causa por hurto, efectivos del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 7 realizaron este martes un allanamiento en la ciudad de Frías, que culminó con la detención de un joven de 27 años, identificado como Blanco, principal sospechoso del hecho.

El procedimiento fue llevado a cabo en una vivienda del barrio Esperanza III, con la correspondiente autorización judicial. Los uniformados ingresaron al domicilio utilizando herramientas especiales, y lograron aprehender al acusado, quien quedó inmediatamente a disposición de la fiscalía interviniente.

Si bien el allanamiento no permitió hallar bienes vinculados a la causa, la detención del sospechoso representa un avance en la investigación, que busca esclarecer el ilícito denunciado días atrás.

El joven fue trasladado a la sede policial, donde se seguirán las actuaciones de rigor bajo supervisión del Ministerio Público Fiscal.