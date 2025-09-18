La UCSE invita a participar de una nueva colecta de sangre y registro de donantes de médula ósea

La actividad se realizará en conjunto con el Centro Provincial de Sangre, los Clubes de Leones Santiago del Estero, Mishky Mayu y la Cruz Roja. Será este viernes 19 de septiembre, con requisitos simples para los donantes.

Hoy 09:45

La Facultad de Ciencias de la Salud de la UCSE, en colaboración con el Centro Provincial de Sangre, los Clubes de Leones Santiago del Estero, Mishky Mayu y la Cruz Roja Filial Santiago, organizarán una jornada solidaria de donación de sangre y registro de donantes de médula ósea.

La actividad se llevará a cabo el próximo viernes 19 de septiembre, de 14 a 18 horas , en el Aula 32 de la UCSE.

Para donar, es necesario ser mayor de 18 y menor de 65 años, pesar más de 50 kg y gozar de buena salud. Además, los interesados deberán acudir con DNI y cumplir con la recomendación de desayunar sin lácteos y almorzar sin grasas.

Los donantes que participen tienen justificada su inasistencia laboral por 24 horas, de acuerdo con la Ley Nacional Nº 22.990. Este es un momento crucial para salvar vidas, ya que la donación de sangre y médula ósea es vital para muchas personas que necesitan tratamiento.

Para más información, se puede consultar el siguiente enlace: https://bit.ly/3VmT7uM. También se ofrece contacto a través del correo electrónico: extension.salud@ucse.edu.ar.