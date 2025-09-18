Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 18 SEP 2025 | 26º
Oficial: Argentina perdió el primer puesto en el ranking FIFA tras más de dos años

Pese a estar ya clasificada para el Mundial 2026, la última derrota del equipo de Lionel Scaloni provocó que descienda posiciones. ¿En qué lugar se ubica?

Hoy 09:58

La selección española de fútbol vuelve a liderar la clasificación mundial de la FIFA, por primera vez desde 2014, mientras que Argentina, N.1 del ranking desde abril de 2023, cae al tercer puesto, superada también por Francia.

Vigente campeona de Europa y finalista de la última Liga de Naciones de la UEFA, la Roja asciende al primer puesto gracias a sus últimos resultados, dos claras victorias (0-3 en Bulgaria y 0-6 en Turquía) en los dos primeros partidos de clasificación para el Mundial 2026.

"La Roja ocupó por última vez el primer puesto de la clasificación en junio de 2014, cuando era campeona del mundo y de Europa", recordó la FIFA en su comunicado.

Pese a estar ya clasificado para la cita mundialista del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá, la última derrota del equipo de Lionel Scaloni no solo provoca que la Albiceleste pierda el N.1, sino que sea superada también por Francia.

Más allá del podio, la otra gran novedad del Top 10 es el regreso de Italia a la élite mundial, gracias a sus últimas victorias contra Estonia (5-0) e Israel (4-5).

Otra tetracampeona mundial, Alemania, sigue pagando sus malos resultados y cae al 12º puesto.

La otra gran potencia del fútbol sudamericano, Brasil, pierde un puesto (6º), superado por el Portugal de Cristiano Ronaldo.

Clasificación de la FIFA

1. España 1.875,37 puntos (+1)

2. Francia 1.870,92 (+1)

3. Argentina 1.870,32 (-2)

4. Inglaterra 1.820,44

5. Portugal 1.779,55 (+1)

6. Brasil 1.761,6 (-1)

7. Países Bajos 1.754,17

8. Bélgica 1.739,54

9. Croacia 1.714,2 (+1)

10. Italia 1.710,06 (+1)

TEMAS FIFA Selección Argentina de Fútbol

