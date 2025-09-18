Buscan a Leona, una perrita perdida en zona de Av. Belgrano y Güemes

Si la has visto o tienes alguna información que pueda ayudar a su localización, por favor comunícate al 3425000514.
El 17 de septiembre a las 21:30 horas, una perrita llamada Leona se perdió en la zona de Av. Belgrano S y Güemes. Al momento de su desaparición, no llevaba su collar rosa habitual.
Leona es muy querida por su dueña, una niña de 6 años, quien la espera con ansiedad y esperanza de que pronto regrese a casa.
Cualquier dato es importante para que Leona pueda reunirse con su pequeña dueña lo antes posible.