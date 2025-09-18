Se escondió en el ropero para evitar una discusión con su novio: “Me sentí en una película de terror”

Un video compartido en redes sociales muestra cómo una joven se oculta dentro de su ropero tras una pelea con su novio, convirtiendo una escena cotidiana en un momento de pura comedia.

Hoy 10:23

Lo que comenzó como una discusión común entre pareja se transformó en un fenómeno viral gracias a un video que rápidamente se difundió en redes sociales. La protagonista de la historia, una joven que decidió esconderse en el ropero de su habitación tras una pelea con su novio, relató el curioso episodio en un video que rápidamente conquistó a los usuarios de TikTok.

Todo comenzó cuando la joven, en un intento por evitar un encuentro incómodo con su novio, le aseguró que no se encontraba en casa. Para hacer la farsa más creíble, le pidió que dejara sus pertenencias en la puerta. Sin embargo, el joven, que tenía llave del departamento, no tardó en llegar. Ante la inminente llegada de su pareja y sin querer admitir que había mentido, la joven optó por una decisión inesperada: esconderse en el ropero de su habitación.

Desde su escondite, la tensión fue en aumento. En el video, la joven relató que se sintió como si estuviera en una película de suspenso, mientras escuchaba los pasos de su novio acercándose a la habitación. “Me sentí en una película de terror”, confesó entre risas, mientras recordaba cómo la puerta se abrió lentamente y su pareja se acercó al ropero donde ella permanecía oculta. Afortunadamente, él no abrió el mueble y se retiró, dejándola escapar de la incómoda situación.

Una vez que la calma volvió, la joven salió de su escondite, pero para mantener su coartada, decidió llamar a su novio como si se tratara de una llamada accidental. En el video, reveló con humor y autocrítica que todo había sido producto de su propia exageración.

La frase que más resonó entre los usuarios de TikTok fue: “Yo cuando me enojo me meto dentro del ropero”, que rápidamente se replicó en la plataforma. Los usuarios, entre risas, elogiaron su sinceridad y humor, convirtiendo la historia en uno de los momentos más comentados de la semana.

El video no solo muestra una anécdota graciosa de la vida cotidiana, sino que también refleja cómo pequeñas situaciones pueden convertirse en grandes momentos virales gracias a la autenticidad y el humor.